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    Сьогодні Насірова можуть звільнити з-під варти

    • Сьогодні, 08:22
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Апеляцію Насірова розгляне суддя, що вів справи Єфремова та Корбана

    У понеділок, 13 березня, розпочнеться черговий раунд «справи Насірова». Адвокати відстороненого голови Державної фіскальної служби спробують оскаржити запобіжний захід.

    Засідання відбудеться об 11:00 в Апеляційному суді Києва (вул. Солом'янська 2А). Насірова намагатимуться звільнити з-під варти.

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    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Апеляцію Насірова розгляне суддя, що вів справи Єфремова та Корбана

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

    Холодницький також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданими збитками грошову заставу, як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.

     

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