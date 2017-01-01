Сьогодні НКРЕКП вирішить, чи платитимуть українці абонплату за газ

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Абонплата за газ

Олег Ляшко обіцяв прийти на засідання НКРЕКП

У понеділок, 10 квітня, о 10:00 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе засідання, на якому планує розглянути питання про призупинення постанови про введення абонентської плати за користування газовою інфраструктурою.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії свого імені Олег Ляшко обіцяв прийти на засідання НКРЕКП, «витрусити Вовка» і домогтися скасування абонплати за газ.

Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

На засідання Кабміну 5 квітня прем’єр Валодимир Гройсман доручив першому віце-прем'єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву разом з робочою групою вивчити питання обґрунтованості розмірів абонплати за газ, яку було встановлено НКРЕКП.

Водночас у НКРЕКП нагадують, що рішення ухвалене відповідно до закону «Про ринок газу», який вимагає відокремлення постачання і транспортування газу, а також погоджено із МВФ.

Представники фракції Радикальної партії 4 і 5 квітня блокували трибуну ВР з вимогою звіту НКРЕКП щодо введення абонплати за газопостачання, а також відставки голови Нацкомісії Дмитра Вовка.