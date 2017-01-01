Сьогодні Обама дасть підсумкову прес-конференцію
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Барак Обама
Раніше Обама виступив з прощальною промовою
У середу, 18 січня, Барак Обама проведе підсумкову прес-конференцію в якості президента США. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Reuters.
Прес-конференція розпочнеться о 2:15 за місцевим часом (21:15 за Києвом).
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Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою, яка підводить підсумок восьмирічного періоду його президентства.
Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня. Дивіться відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа