Сьогодні Польщу не взяли би до ЄС – голова МЗС Люксембургу

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Жан Ассельборн

На думку Жана Ассельборна, Польща зараз не відповідає копенгагенським критеріям, зокрема, щодо верховенства права у державі

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн висловив сумнів у відданості Польщі європейським цінностям, повідомляє DW.

«Сьогодні Польщу Ярослава Качинського не взяли би до Євросоюзу», - сказав він в оприлюдненому в неділю, 26 лютого, інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel. На думку міністра, Варшава зараз не відповідає копенгагенським критеріям.

Останні, нагадаємо, були ухвалені у 1993 році як вимоги до кандидатів на вступ до Європейського Союзу. До копенгагенських критеріїв питання політики (демократія та верховенство права), економіки (ефективна ринкова економіка) та безпосередньо членства (визнання цілей ЄС).

«Польський уряд дедалі більше заплутується у звуженні правової держави. Йдеться про деформацію правової держави, хрещеним батьком якої став угорський прем'єр Віктор Орбан», - цитує Ассельборна агенція dpa. Ярослава Качинського, який формально залишається лише депутатом Сейму і якого називають «сірим кардиналом» Польщі, міністр назвав «ідеологом», для якого ЄС - гальмо для Варшави. Утім Ассельборн визнав, що Брюссель не може вплинути на політику правоконсерваторів правлячої у Польщі партії «Право і справедливість» якимись санкціями.