Сьогодні поновиться суд щодо обрання запобіжного заходу Переломі
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Сергій Перелома
Адвокат підсудного клопотатиме про внесення 100 млн грн застави
Сьогодні, 22 квітня, Солом’янський районний суд Києва продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП «Схід ГЗК», передає «Главком».
Вчора суд оголосив перерву в судовому засіданні до 22 квітня 12 години.
Нагадаємо, заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі «СхідГЗК» є заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.Нагадаємо, наразі триває судове засідання у справі Миколи Мартиненка.