Сьогодні поновиться суд щодо обрання запобіжного заходу Переломі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Перелома

Адвокат підсудного клопотатиме про внесення 100 млн грн застави

Сьогодні, 22 квітня, Солом’янський районний суд Києва продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП «Схід ГЗК», передає «Главком».

Вчора суд оголосив перерву в судовому засіданні до 22 квітня 12 години.

Нагадаємо, заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі «СхідГЗК» є заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.