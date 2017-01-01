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    Сьогодні поновиться суд щодо обрання запобіжного заходу Переломі

    • Сьогодні, 11:38
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    Сергій Перелома
    Сергій Перелома

    Адвокат підсудного клопотатиме про внесення 100 млн грн застави

    Сьогодні, 22 квітня, Солом’янський районний суд Києва продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП «Схід ГЗК», передає «Главком».

    Вчора суд оголосив перерву в судовому засіданні до 22 квітня 12 години.

    Нагадаємо, заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі «СхідГЗК» є заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Нагадаємо, наразі триває судове засідання у справі Миколи Мартиненка.
    суд Нафтогаз України адвокат
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