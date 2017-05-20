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    Сьогодні Порошенко проведе перемовини з Меркель у Німеччині

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    Ангела Меркель та Петро Порошенко
    Ангела Меркель та Петро Порошенко

    Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом

    Сьогодні, 20 травня, президент України Петро Порошенко проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Як повідомляє прес-служба президента України, переговори лідерів двох держав пройдуть в резиденції Федерального уряду Німеччини - замок Мезеберг, місто Гранзее.

    Прес-служба канцлера уточнює, що зустріч розпочнеться о 13.00 за місцевим часом (14.00 за київським).

    Темою зустрічі, як повідомив глава укранського МЗС Павло Клімкін, стане тиск на РФ з метою змусити державу-агресор виконати умову Мінських угод про досягнення необхідного рівня безпеки для деокупацію Донбасу.

    Це буде третя зустріч двох лідерів за поточний рік і 11-а за останні кілька років.Як зазначає Deutsche Welle, «зустріч буде дружня, але непроста».

    Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн і порушуватиме питання про продовження санкцій проти РФ не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди та припинити агресію.

     

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