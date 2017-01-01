Сьогодні православні шанують останній день Страсного тижня - Велику Суботу

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Храм Гроба Господнього

Церемонія сходження Благодатного Вогню відбувається у Храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі, більш відомого як Храм Гроба Господнього

Сьогодні останній день Страсного тижня перед Великоднем - Велика Субота. Найочікуванішою подією напередодні Світлого Христового Воскресіння для християн є сходження Благодатного Вогню.

Благодатний Вогонь, або як його ще називають Святе Світло, – це назва вогню, який використовується у Великодній церемонії і символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто воскресіння Господа. Традиція існує з IV століття, а перші писемні свідчення про неї з’явилися в IX столітті.

Церемонія сходження Благодатного Вогню відбувається у Храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі, більш відомого як Храм Гроба Господнього. До храму, вщерть заповненого паломниками з усього світу, прибувають церковні ієрархи. Вони проходять до невеличкої каплички – Кувуклії Гроба Господнього – місця Його безпосереднього поховання.

Перед тим, як впустити туди двох священиків – Єрусалимського патріарха і вірменського архімандрита, ізраїльські поліцейські ретельно перевіряють капличку на наявність джерел вогню. Ієрархи, перед тим як увійти у святая святих, переодягаються у просторі білі одежі без поясів. Пов’язане це з тим, що колись Свята Земля належала Османській імперії і турки не вірили у таке диво, підозрюючи, що саме там священнослужителі ховають сірники.

Єрусалимський патріарх посилено зі сльозами молиться на Гробі Господнім, так само моляться і всі віряни. Через деякий час у Кувуклії з’являється світло, у храмі починають лунати дзвони. До вірян виходить патріарх і роздає Благодатний Вогонь. Коли Вогонь сходить, то в перші кілька секунд не залишає опіків. Після завершення церемонії сходження Благодатного Вогню його доставляють до всіх православних країн, де святкується Великдень, зокрема й до України.

Пасхальний вогник на свічках українців – це теж часточка Благодатного Вогню з Гробу Господнього. Існує повір’я, що якщо станеться так, що Благодатний Вогонь не зійде, то це свідчитиме про вселенську катастрофу, близький кінець світу.