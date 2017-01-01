Сьогодні православні та греко-католики святкують Хрещення Господнє

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Одна з традицій цього свята - хресна хода до водохресної ополонки, яку називають Йордань, і масове купання в ній

Християни східного обряду у четвер, 19 січня. святкують Хрещення Господнє або Богоявлення. Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має декілька назв: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощі, Йордан, Ордань.

Богоявлення - це тридення. Його, як і на Різдво, розпочинає пісна кутя на Святвечір; далі - день самого Водохреща, або Йордан, і наступний день - Іоанна Хрестителя.

На це свято згадується і прославляється Євангельська подія хрещення Ісуса Христа у річці Йордан святим Іоанном Хрестителем. У Святому Письмі сказано, що під час хрещення на Ісуса із неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух, і пролунав голос Божий, тому свято і називається Богоявленням.

У всіх храмах на Хрещення служиться Святкова Літургія, яка завершується великим освяченням води за таким же чином, як і освячення її напередодні, у Водохресний Святвечір. Обряд освячення води виник ще з перших часів християнства за прикладом Ісуса Христа, який освятив води Йордана.

Вважається, що вода освячена 18 і 19 січня називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми і домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

Одна з традицій цього свята - хресна хода до водохресної ополонки, яку називають Йордань, і масове купання в ній.

У народі існувало чимало прикмет, пов'язаних з Водохрещею. Якщо цього дня ясна й холодна погода - на посушливе літо, похмура й сніжна - на рясний урожай. Під час освячення води йде сніг - добре роїтимуться бджоли і колоситиметься хліб. Якщо ніч зоряна - вродять горіхи та ягоди. На Водохреще в останнє співають колядки. В давнину після свята розпочинався новий весільній сезон, який тривав до Великого посту.