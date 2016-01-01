Сьогодні Рада працюватиме до «упору» – нардеп

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Леонід Ємець у Верховній Раді

Сьогодні парламент також розгляне закон про спецконфіскацію

Верховна Рада сьогодні внесе зміни в роботу сесійного засідання, щоб розпочати розгляд проекту бюджету на 2017 рік. Про це повідомив журналістам у кулуарах парламенту народний депутат Леонід Ємець, передає УНН.

«Зараз ми будемо розглядати зміни до календарних робот сьогоднішнього дня. Швидше за все, буде прийнято рішення, що ми працюватимемо до упору для того, щоб закрити питання бюджету», – сказав Ємець.

Він додав, що сьогодні парламент також розгляне закон про спецконфіскацію.

«Формально це інший закон, але він на 99,9% схожий на попередній», – уточнив нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок планує розглянути пакет законопроектів, необхідних для ухвалення Держбюджету та проект кошторису на наступний рік.