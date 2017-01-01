Сьогодні синоптики обіцяють грозу та мінливу хмарність в Україні

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Погода на 11 квітня

У Києві вдень від +16 до +18

Погода на сьогодні: 11 квітня 2017 року в Україні очікується мінлива хмарність, у західних і північних областях гроза, температура повітря вдень становитиме від +11 до +18.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17.

У центральних регіонах також мінлива хмарність, денна температура від +15 до +18.

На півдні також сьогодні мінлива хмарність, температура від +14 до +18, у Криму від +18 до +18.

На заході країни очікуються грозові дощі, вдень температура повітря становитиме від +11 до +15.

На півночі України також очікуються грози, денна температура від +14 до +18.

У Києві сьогодні очікуються грози, вночі без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі від +5 до +7, вдень від +16 до +18.