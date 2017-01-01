  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні сніжитиме у Львові

    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка
    Наслідки негоди в Україні.&nbsp;
    Фото: користувачі соцмереж
    Наслідки негоди в Україні. 

    Синоптики прогнозують дощ та сніг

    Сьогодні, 24 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують, дощ та сніг. Про це йдеться у повідомленні  Департаменту з питань цивільного захисту населення у Львівській області, передає «Главком».

    «По всій території області  невеликий дощ та мокрий сніг. Вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень 5 — 10° градуси тепла», - кінець цитати.

    Як повідомляв «Главком»,  ризику повеней в Кишиневі більше немає.

    Нагадаємо, весняні морози також  охопили південь та схід України зокрема, на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

    Через негоду було блоковано проїзд у ряді міст та знеструмлено більше 500 населених пунктів.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.

    прогноз погоди Володимир Омелян Молдова Львів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ