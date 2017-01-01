Сьогодні сніжитиме у Львові
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Синоптики прогнозують дощ та сніг
Сьогодні, 24 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують, дощ та сніг. Про це йдеться у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту населення у Львівській області, передає «Главком».
«По всій території області невеликий дощ та мокрий сніг. Вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7 — 12 м/с. Температура повітря вдень 5 — 10° градуси тепла», - кінець цитати.
Як повідомляв «Главком», ризику повеней в Кишиневі більше немає.
Нагадаємо, весняні морози також охопили південь та схід України зокрема, на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.
Через негоду було блоковано проїзд у ряді міст та знеструмлено більше 500 населених пунктів.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.