Сьогодні соціально-побутові установи Авдіївки можуть підключити до генераторів

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В'їзд в Авдіївку

Роботи проводитимуться лише при наявності коридору та гарантії безпеки працівників

В неділю зранку соціально-побутові установи Авдіївки мають підключити до генераторів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«З 07:00 12 березня планується залучити сім генераторних установок Головного управління для забезпечення електроенергією об’єктів соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення», -йдеться у повідомленні.

Попередньо, ремонтно-відновлювальні роботи будуть проводитися ТОВ «ДТЕК високовольтні електромережі» при наявності коридору та гарантії безпеки працівників.

Наразі до електроживлення від генераторних установок вже під’єднано Авдіївську міську лікарню та Авдіївський міськвиконком.

Також повідомляється, що централізоване водопостачання міста Авдіївка станом на 17:00 суботи, 11 березня, здійснювалося самопливом.

Як повідомляв «Главком», в суботу після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

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