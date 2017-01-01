Сьогодні суд ООН оголосить рішення за позовом України проти Росії

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Міжнародний суд ООН

Рішення буде оголошено в Палаці миру в Гаазі

Сьогодні, 19 квітня, буде оголошено рішення Міжнародного суду ООН у справі за позовом України проти Росії.

Голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться о 15:00 в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі.

Нагадаємо, 6-9 березня в Гаазі проходило судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії з приводу порушення РФ Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українська сторона під час виступу 6 березня просила Міжнародний суд ООН зобов’язати Росію припинити фінансування, постачання зброї, обладнання та проведення навчання незаконним збройним формуванням на Донбасі.

Як повідомлялося, у справі «Україна проти РФ» понад 800 томів.

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