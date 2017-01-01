Сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт екс-глави ДАІ Києва
- Сьогодні, 08:58
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Розсилка
Колишній начальник ДАІ Києва Микола Макаренко оскаржує запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і призначив заставу в сумі 5 млн гривень
Сьогодні, 22 травня, Апеляційний суд Києва розгляне апеляційну скаргу на рішення Печерського суду, який обрав для підозрюваного у корупції колишнього начальника Управління Державної автомобільної інспекції в Києві Миколи Макаренка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і призначив заставу в сумі 5 млн гривень.
Нагадаємо, Макаренко з березня 2016 року перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням, яке проводила столична прокуратура за фактами систематичного одержання ним неправомірної вигоди.
Як встановлено слідством, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.
У квітні 2015 року колишньому начальнику ДАІ було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та у подальшому оголошено у розшук.
7 квітня генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про екстрадицію Макаренка з Росії.