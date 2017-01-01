Сьогодні суд розгляне апеляцію у справі Мартиненка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Вячеслав Груздєв Микола Мартиненко

Антикорупційна прокуратура подала скаргу на ухвалу суду, який відпустив на поруки Мартиненка

Сьогодні, 12 травня, Апеляційний суд міста Києва у розгляне скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, передає «Главком».

Початок засідання заплановано на 10:00.

Нагадаємо, рінше засідання перенесли на п'ятницю, 12 травня, через те, що від Солом'янскього суду не надійшли матеріали у справі Мартиненка.

Як повідомляв «Главком», САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.

Раніше сьогодні Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).