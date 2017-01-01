Сьогодні суд укотре розгляне справу Межейка, який розганяв Майдан у Запоріжжі

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Віктор Межейко

Попереднє засідання мало відбутися 7 лютого цього року

Сьогодні, 28 березня, Верховний спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне вирок, винесений екс-голові Запорізької облради Віктору Межейку, якого засудили до п'яти років з відстрочкою на три роки за розгін запорізького майдану, повідомляє 061.

Попереднє засідання мало відбутися 7 лютого цього року. Однак, як і минулого разу, суд перенесли через те, що на нього не з'явився захисник підсудного. Це вже четверте за рахунком перенесення засідання.

Нагадаємо, Межейка засудили до п'яти років з відстрочкою на три роки, іншими словами, дали умовний термін. Прокуратура подала апеляцію, вимагаючи більш серйозного покарання. Одночасно з цим сам Межейко намагався заперечувати вирок – навпаки, в бік зменшення, але програв апеляцію.

Межейко Віктор Іванович, що в 2014 році брав участь у розгоні Майдану у Запоріжжі, наразі відбуває відстрочку перед тюремним ув’язненням на п’ять років, до якого його засудив Кіровський районний суд міста Кіровограда за організацію силового розгону Євромайдану у Запоріжжі.

Також зазначимо, що Віктор Межейко – один з трьох фігурантів справи розгону Майдану, але він єдиний, який опинився на лаві підсудних. Інший підозрюваний – екс-начальник обласного управління внутрішніх справ Володимир Серба – втік із країни і був оголошений у міжнародний розшук. Третій фігурант – екс-губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко.