Сьогодні терористи 28 разів обстріляли позиції сил АТО: є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє українських військових зазнали поранень

Сьогодні на Донбасі зафіксовано 28 обстрілів, двоє українських військових поранено. Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Як повідомили у прес-центрі, окупанти продовжують порушувати режим тиші і обстрілювати позиції сил АТО із забороненого Мінськими угодами озброєння.

«На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно наші позиції в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП противника», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, на Донецькому напрямку обстрілювали з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

«Загалом зафіксовано 28 обстрілів. На жаль, двоє наших військових поранено», - зазначено у повідомленні.