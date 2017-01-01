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    Сьогодні терористи 28 разів обстріляли позиції сил АТО: є поранені

    • Сьогодні, 19:48
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    Двоє українських військових зазнали поранень

    Сьогодні на Донбасі зафіксовано 28 обстрілів, двоє українських військових поранено. Про це повідомили у прес-центрі АТО.

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    Як повідомили у прес-центрі, окупанти продовжують порушувати режим тиші і обстрілювати позиції сил АТО із забороненого Мінськими угодами озброєння.

    «На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно наші позиції в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП противника», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією прес-центру, на Донецькому напрямку обстрілювали з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

    «Загалом зафіксовано 28 обстрілів. На жаль, двоє наших військових поранено», - зазначено у повідомленні.

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