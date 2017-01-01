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    Сьогодні третя річниця обрання Порошенка на пост президента

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    Президент України Петро Порошенко
    Президент України Петро Порошенко

    На позачергових президентських виборах у 2014 році Порошенко отримав 54,7 % голосів

    Сьогодні, 25 травня, виповнюється три роки з дати обрання Петра Порошенка на пост президента України.

    На позачергових президентських виборах у 2014 році Порошенко отримав 54,7 % голосів, перемігши в першому турі. Порошенко став наймолодшим президентом України.

    Слоган його передвиборчої кампанії — «Жити по-новому».

    Порошенко був приведений до присяги 7 червня 2014 року. Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

    Під час інавгураційної промови Порошенко заявив, що використає дипломатичний досвід для підписання міжнародного договору, який прийшов би на зміну Будапештського меморандуму і зміг би надати надійні гарантії миру і безпеки, аж до військової підтримки у разі загрози територіальній цілісності.

    Наступні чергові вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.

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