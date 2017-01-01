Сьогодні у Брюсселі вшанують пам'ять жертв минулорічних терактів

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22 березня 2016 року у Брюссельському аеропорту і на станції метро у центральній частині міста внаслідок вибухів загинули 32 людини

Сьогодні у Брюсселі пройдуть заходи з вшанування пам’яті жертв терактів 22 березня 2016 року.

У жалобних церемоніях візьмуть участь члени королівської родини, керівництво Бельгії, міста Брюсселя, лідери Євросоюзу.

Вшанування пам’яті загиблих відбудеться безпосередньо у місцях скоєння двох жахливих терористичних атак: у Брюссельському національному аеропорту та на станції метро «Маелбек», що в центральній частині міста.

Біля будівель керівних інституцій Євросоюзу також буде встановлено меморіальний знак.

Нагадаємо, 22 березня 2016 року у Брюссельському національному аеропорту, а також на станції метро Мальбек у центральній частині міста внаслідок вибухів загинули 32 людини, близько 300 отримали поранення. Вибухівку активізували терористи-смертники, пов’язані із радикальним ісламізмом.

Джерело: Укрінформ