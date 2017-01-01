Сьогодні у центрі Києва перекриють рух

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Рух перекриють через фестиваль «Французька весна в Україні»

1 квітня з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту центральними вулицями міста у зв’язку з фестивалем «Французька весна в Україні» на Софійській площі. Про це йдеться у розпорядженнКМДА № 286.

Авто не пускатимуть вулицями Малою Житомирською, Софійською, провулком Рильським, Володимирським проїздом і вулицею Володимирською (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської).

На час проведення заходу роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить через місце проведення Фестивалю, буде змінено.

Водночас з 19:00 до 22:00 1 квітня рух транспорту на вулиці Хрещатик буде дозволено.

Також, у зв’язку проведенням «Французької весни в Україні», буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вулиці Володимирській із 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.