Сьогодні у центрі Києва відкриють Eurovision Village

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З 4 до 14 травня тут проходитимуть концерти за участю країн-учасниць пісенного конкурсу та українських артистів

У четвер, 4 травня, у центрі столиці відкривається офіційна фан-зона «Євробачення-2017» - Eurovision Village.

Про це повідомляється на сайті Eurovision.ua.

«Містечко для фанів «Євробачення» розташувалося у самому центрі Києва, напроти будівлі КМДА, від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького. Сцена Eurovision Village стане другою за величиною та потужністю звуку після головної арени конкурсу в Міжнародному виставковому центрі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 4 до 14 травня тут проходитимуть концерти за участю країн-учасниць пісенного конкурсу та українських артистів, а партнери та спонсори цьогорічного «Євробачення» розважатимуть гостей містечка на своїх локаціях, які також будуть розташовані та території Eurovision Village.

Фан-зона розпочне свою роботу о 12:30 4 травня.

О 20:00 того ж вечора у Eurovision Village відбудеться концерт на честь відкриття фан-містечка.

На сцені офіційної фан-зони «Євробачення-2017» заспівають:

- гурт «Друга Ріка»;

- представник України на «Євробаченні» 2013 року, співачка Злата Огнєвіч разом з балетом Freedom;

- гурт «Люм’єр»;

- фіналісти національного відбору на «Євробачення-2017» інді-гурт KADNAY.

Як повідомляється, Eurovision Village працюватиме щодня з 12:00 до 22:00, а у дні півфіналів та фіналу – до моменту завершення шоу.

Щодня перед глядачами виступатимуть представники країн-учасниць «Євробачення»:

- 6 травня - конкурсантка від Чехії Мартіна Барта виступить на сцені містечка з джазовим концертом. Одразу після цього розпочнеться Nordic night – концерт за участю конкурсантів зі Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії, Естонії та Норвегії;

- 13 травня перед трансляцією фіналу на головній сцені Eurovision Village заспівають українські артисти.

На всій території містечка не діятиме готівкова оплата товарів та послуг. Розрахуватись можна буде онлайн чи за допомогою терміналів для безконтактної оплати від спонсору «Євробачення» – VISA.

Вхід на територію Eurovision Village вільний, але відвідувачів в цілях безпеки обов’язково перевірятимуть на вході до містечка. Периметр фан-зони ретельно охороняють поліція та Нацгвардія.