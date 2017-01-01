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    Сьогодні у Франції пройде перший тур президентських виборів

    • Сьогодні, 09:12
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    Єлисейський палац
    Фото: AP
    Єлисейський палац

    За останніми електоральними дослідженнями четвірку найбільш популярних політиків складають Еммануель Макрон, Марін Ле Пен, Франсуа Фійон, Жан-Люк Меланшон

    У неділю, 23 квітня, у Франції проходить перший тур президентських виборів. Для участі у перегонах зареєстровано 11 кандидатів.

    Найбільше шансів вийти у другий тур, який пройде 7 травня, мають лідер політичного руху En Marche! («Уперед!») незалежний кандидат Еммануель Макрон та лідер націоналістичної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, яка нині є депутатом Європарламенту.

    Також, за останніми електоральними дослідженнями, четвірку найбільш популярних політиків замикають представник правоцентристської партії «Республіканці» Франсуа Фійон та лідер крайній лівих Жан-Люк Меланшон.

    За 48 годин до завершення першого туру в неділю, у Франції заборонена передвиборча агітація, зокрема, й публікації на виборчу тематику у французьких ЗМІ.

    У зв’язку з терористичною загрозою кандидати також скасували свої публічні заходи, які планувалися раніше напередодні виборів.

    Джерело: Укрінформ

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