Сьогодні у Києві очікуються грози та шквали

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Впродовж години погода у столиці зміниться

Найближчої години з утриманням до кінця доби 5 червня у Києві очікуються пориви вітру, шквали 15–20 м/с та грози, повідомляє прес-служба КМДА.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби у столиці 5 червня очікуються пориви вітру та шквали 15–20 м/с, у другій половині дня та ввечері – грози. Про це попередили в Українському гідрометцентрі», – йдеться у повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження довкілля нагадує, що у разі посилення вітру слід усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Крім того, рекомендують уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій радить при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.