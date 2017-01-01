Сьогодні у Львів привезуть тіло Любомира Гузара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Любомир Гузар Фото: Главком

Вже завтра тіло Блаженнішого Любомира відвезуть до Києва, де і відбудеться поховання

Сьогодні до Львова привезуть тіло колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженного Любомира Гузара. Про це повідомив архієпископ і митрополит УГКЦ Ігор Возняк.

«Сьогодні львів'яни матимуть змогу попрощались з Любомиром Гузаром. Вечором його привезуть до Собору Святого Юра, де й відбудеться прощання. А вже завтра його відвезуть до Києва, де і відбудеться поховання», - про це повідомив Ігор Возняк.

Зараз в Соборі правлять службу, люди приносять квіти та лампадки до пам'ятнику Андрея Шептицького.

Як відомо, прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

Читайте матеріал «Главкома»: «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом





Джерело: УНН