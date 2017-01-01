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    Сьогодні у Львів привезуть тіло Любомира Гузара

    • Сьогодні, 10:04
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    <p>Любомир Гузар</p> <p>Фото: Главком</p>

    Любомир Гузар

    Фото: Главком

    Вже завтра тіло Блаженнішого Любомира відвезуть до Києва, де і відбудеться поховання

    Сьогодні до Львова привезуть тіло колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженного Любомира Гузара. Про це повідомив архієпископ і митрополит УГКЦ Ігор Возняк.

    «Сьогодні львів'яни матимуть змогу попрощались з Любомиром Гузаром. Вечором його привезуть до Собору Святого Юра, де й відбудеться прощання. А вже завтра його відвезуть до Києва, де і відбудеться поховання», - про це повідомив Ігор Возняк.

    Зараз в Соборі правлять службу, люди приносять квіти та лампадки до пам'ятнику Андрея Шептицького.

    Як відомо, прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом


    Джерело: УНН

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