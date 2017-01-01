Сьогодні у Мінську збереться Тристороння контактна група

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Тристороння контактна група

Основні питання, як будуть розглядатися, - безпека, припинення вогню і звільнення полонених

Сьогодні, 1 березня, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі проведе засідання в Мінську. Головних тем переговорів три: безпека, припинення вогню і звільнення полонених.

Сьогодні українська сторона в черговий раз підніме питання доступу місії Червоного Хреста на непідконтрольні Києву території, місія повинна відвідати незаконно утримуваних людей. За останніми даними, бойовики незаконно утримують 109 українців. Планується, що до процесу звільнення полонених приєднається моніторингова місія ООН з прав людини, повідомляє «112 Україна».

Також Україна знову буде ініціювати питання про пошук безвісти зниклих людей на непідконтрольній території. Друге стратегічне питання – безпека. Відвід, який повинен був бути, так і не відбувся, і бойовики продовжують обстріли.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що відбулася позапланова відеоконференція Тристоронньої контактної групи з участю представників СММ ОБСЄ, СЦКК і представників ОРДЛО. Тоді учасники домовилися про допуск українських ремонтних бригад на Донецьку фільтрувальну станцію.