Сьогодні у Мінську знову збереться Тристороння контактна група

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Учасники Тристоронньої контактної групи

Обговорюватиметься питання зниклих безвісти і заручників

У Мінську сьогодні відбудеться чергова зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляла представник України в гуманітарній підгрупі - перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, на ній обговорюватиметься, зокрема, питання зниклих безвісти і заручників.

За її словами, на сьогодні у списку зниклих безвісти значиться 418 осіб.

Раніше представник України в Контактній групі Леонід Кучма заявляв, що першочерговими питаннями на засіданні 29 березня будуть припинення вогню і звільнення заручників.

Як відомо, попереднє засідання у Мінську відбулося 15 березня.

Джерело: Укрінформ