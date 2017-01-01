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    Сьогодні у Мінську знову збереться Тристороння контактна група

    • Сьогодні, 09:49
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    Учасники Тристоронньої контактної групи&nbsp;
    Учасники Тристоронньої контактної групи 

    Обговорюватиметься питання зниклих безвісти і заручників

    У Мінську сьогодні відбудеться чергова зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

    Як повідомляла представник України в гуманітарній підгрупі - перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, на ній обговорюватиметься, зокрема, питання зниклих безвісти і заручників.

    За її словами, на сьогодні у списку зниклих безвісти значиться 418 осіб.

    Раніше представник України в Контактній групі Леонід Кучма заявляв, що першочерговими питаннями на засіданні 29 березня будуть припинення вогню і звільнення заручників.

    Як відомо, попереднє засідання у Мінську відбулося 15 березня.

    Джерело: Укрінформ

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