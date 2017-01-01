Сьогодні у Мінську знову збереться Тристороння контактна група
- Сьогодні, 09:49
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Учасники Тристоронньої контактної групи
Обговорюватиметься питання зниклих безвісти і заручників
У Мінську сьогодні відбудеться чергова зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Як повідомляла представник України в гуманітарній підгрупі - перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, на ній обговорюватиметься, зокрема, питання зниклих безвісти і заручників.
За її словами, на сьогодні у списку зниклих безвісти значиться 418 осіб.
Раніше представник України в Контактній групі Леонід Кучма заявляв, що першочерговими питаннями на засіданні 29 березня будуть припинення вогню і звільнення заручників.
Як відомо, попереднє засідання у Мінську відбулося 15 березня.
Джерело: Укрінформ