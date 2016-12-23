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    Сьогодні у Москві відбудеться суд щодо арешту Сущенка

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    Захист Сущенка до засідання суду готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт з місцеперебуванням у консульському готелі

    У середу, 25 січня, московський суд розгляне питання щодо продовження строку тримання під вартою незаконно арештованого українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив у Твіттері адвокат Сущенка Марк Фейгін.

    «Суд щодо продовження строку тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка відбудеться 25 січня о 14:00 в Лефортовському районному суді», - написав адвокат.

    Раніше повідомлялося, що захист Сущенка до засідання суду готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт з місцеперебуванням у консульському готелі. Він розташований біля Посольства України в Москві, проте дещо відокремлений і правами дипломатичної недоторканності не користується, тобто відповідає вимогам, які пред'являються законом.

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    Натомість варіант, про який повідомлялося раніше, - про можливість перебування Сущенка під домашнім арештом у квартирі двоюрідного брата в Москві, до якого приїжджав журналіст, - не може бути реалізований, оскільки родич не дав згоди на надання свого житла.

    Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка з порушенням міжнародних правил затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

    7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

    Строк тримання Сущенка під вартою був продовжений за рішенням Лефортовського суду до 30 січня 2017 року.

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