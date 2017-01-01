Сьогодні у Раді розглянуть кандидатури на посаду омбудсмена

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Кандидат на посаду омбудсмена Людмила Денисова

Сьогодні відбудеться засідання комітету з прав людини, де будуть розглядатися пропозиції

У середу, 24 травня, Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розгляне кандидатури від фракцій та громадських організацій на посаду уповноваженого ВР з прав людини.

Про це поінформував голова комітету Григорій Немиря.

«Сьогодні відбудеться засідання комітету з прав людини, де будуть розглядатися пропозиції, які надійшли до комітету щодо кандидатури на посаду омбудсмена. Комітет не буде і не має повноважень проводити рейтингове голосування, когось рекомендувати, а когось - не рекомендувати. Виключна прерогатива комітету - зробити висновок, чи відповідають запропоновані кандидатури закону України про омбудсмена, зокрема стосовно такого критерію, як досвід правозахисної діяльності», - сказав Немиря.

Він додав, що наразі кандидатури на омбудсмена подали три фракції, а також низка громадських організацій.

Нагадаємо, 27 квітня завершилася каденція перебування Валерії Лутковської на посаді омбудсмена, депутати обиратимуть уповноваженого ВР з прав людини на п'ять років.

Як повідомляв «Главком», фракції «Блок Петра Порошенко» і «Народний фронт» узгодили, що уповноваженим парламенту з прав людини буде представниця «Народного фронту», голова Комітету з питань соціальної політики Людмила Денисова.

Водночас за БПП закріплюється посада голови Рахункової палати.

Джерело: Укрінформ