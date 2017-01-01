Сьогодні у ВР активісти зафіксували чотири факти кнопкодавства

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Факт кнопкодавства

Голосували за себе та «того хлопця» нардепи від «Народного фронту» та «Відродження»

На пленарному засіданні у четвер, 23 лютого, активісти громадського руху «ЧЕСНО» зафіксували чотири факти кнопкодавства у Верховній Раді . Зазначається, що вимогу персонального голосування порушили двоє депутатів з «Народного фронту» та двоє нардепів з партії «Відродження».

Про це повідомляється на сайті руху «Чесно».

Зафіксовано, що депутат від «Народного фронту» Анатолій Дирів кнопкодавив під час голосування за законопроект №5247 про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Депутат від партії «Відродження» Олександр Біловол проголосував за сусіда під час розгляду законопроекту №5259-1 про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання).

Також під час голосування за законопроект №5259 про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення депутат від «Народного фронту» Михайло Хміль, прикриваючись піджаком, кнопкодавив.

Депутат від партії «Відродження» Євген Гєллєр кнопкодавив під час голосування про внесення кандидатури Найджела Брауна до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.

Як повідомляв «Главком», сьогодні депутати ВР також ухвалили у першому читанні зміни до «закону Савченко» та хочуть ввести штрафи за порушення в зоні АТО правил в’їзду-виїзду.