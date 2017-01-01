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    Сьогодні Україна вперше відзначатиме День добровольця

    • Сьогодні, 04:33
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    Верховна Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №4261 «Про встановлення Дня українського добровольця»

    14 березня в Україні вперше відзначатимуть День українського добровольця.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Це свято людей, які свідомо, за покликом власного серця, стали на захист своєї Батьківщини і захищають рідну землю від загарбників», - йдеться в повідомленні.

    Штаб АТО підготував відео, в якому показані яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців.

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