Сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небесна Сотня

Революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану

Сьогодні, 20 лютого, в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

В цей день, починаючи з 2015 року, вшановується подвиг учасників Революції Гідності і пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Цього дня три роки тому під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Вранці на вулиці Інститутській у Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Тоді загинуло 48 осіб, а ще близько сотні дістали поранення.

Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 84 особи, після 21 лютого – ще 18. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.

104 Героям Небесної Сотні Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців (громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані) посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.