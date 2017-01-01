Сьогодні українці східного обряду святкують Різдво Христове



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей період (7-18 січня за новим стилем) називають Святками, тобто Святими днями

Сьогодні, 7 січня, українці східного обряду - православні християни, греко-католики та старообрядці - святкують Різдво Христове.

Згідно з Євангелієм, Діва Марія разом з Йосифом, з яким вона була заручена, прийшли в маленьке юдейське місто Віфлеєм для участі в державному переписі. Оскільки місця їм не знайшлося ні в готелях, ні в домівках віфлеємців, вони вирішили заночувати в печері, куди пастухи зазвичай заганяли в негоду худобу. Там і народився Ісус Христос. Немовля поклали в ясла (годівницю для худоби).

Саме тоді пастухам, що вночі стерегли стадо, з'явився ангел зі звісткою про появу на світ Спасителя світу, і вони першими поклонилися маленькому Ісусові. Також на поклоніння Богонемовляті прийшли волхви (східні мудреці), яких до Віфлеємської печери привела чудесна зірка. Вони принесли Христу дарунки - золото, ладан і смирну.

Головний сенс свята полягає в тому, що прославляється втілення Бога в людині. Поєднавши в собі Божественну і людську природу, Ісус поклав початок спасінню людства - позбавленню його від гріхів. Також прославляється любов Бога до людей - Він, Цар світу, заради них втілився в беззахисне немовля. Свято Різдва Христового - найурочистіше серед дванадесятих, воно відзначається аж до наступного свята - Хрещення. Цей період (7-18 січня за новим стилем) називають Святками, тобто Святими днями.

Різдво Христове надзвичайно урочисте - високо-небесне, але й водночас дуже земне, людяне свято, адже, що може бути важливішим і дивовижнішим за народження дитини, за прихід нового маленького життя у великий складний світ дорослих.