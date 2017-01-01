Сьогодні уряд планує затвердити бюджет Пенсійного фонду

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Пенсійний фонд України

Пенсійна реформа в Україні - одна з нових вимог МВФ

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 18 січня, планує розглянути питання про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Доповідачем з цього питання буде міністр соціальної політики Андрій Рева.

Крім того, на засіданні уряду очікується розгляд питання про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України, щодо чого доповідатиме міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

Також Кабмін збирається розглянути питання щодо громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, доповідатиме голова НАЗК Наталія Корчак.

Нагадаємо, що МВФ виставив Україні сім нових вимог. Одна з вимог - пенсійна реформа, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків – на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017-го, для жінок – на шість місяців після 2021 року, доти, доки для чоловіків і жінок пенсійний вік не досягне 63 років – у 2027 році.

Джерело: УНН