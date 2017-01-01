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    Сьогодні в Гаазі МЗС України подасть позов проти Росії

    • Сьогодні, 15:43
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    Росія має нести міжнародну відповідальність за скоєння актів тероризму та дискримінації

    Міністерство закордонних справ України сьогодні в Гаазі подасть позов проти Росії до Міжнародного суду ООН. Про це написала речник МЗС Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter.

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    «На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного суду ООН (16:30 за м.ч.)», – написала Беца.

    Вона також наголосила, що Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації.

    «Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча», – додала речник МЗС.

    Перед цим, повідомляється на сторінці Петра Порошенка у Facebook, він доручив МЗС України передати позов суду в Гаазі проти Росії.

     

    «Доручив МЗС передати до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації», – йдеться у повідомленні. 

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