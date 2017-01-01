Сьогодні в Гаазі МЗС України подасть позов проти Росії

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Росія має нести міжнародну відповідальність за скоєння актів тероризму та дискримінації

Міністерство закордонних справ України сьогодні в Гаазі подасть позов проти Росії до Міжнародного суду ООН. Про це написала речник МЗС Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter.

«На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного суду ООН (16:30 за м.ч.)», – написала Беца.

Вона також наголосила, що Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації.

«Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча», – додала речник МЗС.

Перед цим, повідомляється на сторінці Петра Порошенка у Facebook, він доручив МЗС України передати позов суду в Гаазі проти Росії.

«Доручив МЗС передати до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації», – йдеться у повідомленні.