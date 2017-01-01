Сьогодні в Італії розпочинається саміт Великої сімки
- Сьогодні, 08:25
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Розсилка
До країн Великої сімки приєднаються представники ЄС, МВФ, а також делегації з Ефіопії, Кенії, Нігеру, Нігерії та Тунісу
Саміт країн Великої сімки пройде у сицилійському місті Таорміна 26 та 27 травня.
Як очікується, на саміт G7 прибудуть близько 20 делегацій. До країн Великої сімки приєднаються представники ЄС, МВФ, а також делегації з Ефіопії, Кенії, Нігеру, Нігерії та Тунісу. Їхні переговори висвітлюватимуть майже 4000 журналістів.
З огляду на нещодавній теракт у Британії, у місті Таорміна посилюють заходи безпеки. Близько семи тисяч співробітників сил безпеки патрулюватимуть вулиці містечка, у якому мешкають 11 тисяч людей.
Крім цього, будуть мобілізовані близько 170 лікарів, медсестер і фельдшерів разом з сімома рятувальними вертольотами. Підготовлений і план проти будь-якої можливої хімічної або біологічної атаки.
До клубу Велика сімка входять США, Італія (господарка цьогорічного саміту) Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада та Японія.