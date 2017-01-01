Сьогодні в ЄС обговорять ескалацію ситуації на Донбасі

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Загострення ситуації в Авдіївці

Питання загострення ситуації в Авдіївці включено до порядку денного засідання Ради ЄС у закордонних справах

У понеділок, 6 лютого, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні, зокрема, ескалацію ситуації на Донбасі в районі Авдіївки.

Це питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Укрінформ.

«Рада обговорить ситуацію в Україні. Міністри оцінять прогрес з імплементації порядку денного реформ, якого було досягнуто упродовж попередніх років, а також підтримку виконання Мінських домовленостей», - заявили в Раді ЄС.

Глави МЗС зосередять особливу увагу ескалації безпекової та погіршенні гуманітарної ситуації на сході України, зокрема, у районі Авдіївки.

У понеділок також у Європарламенті терміново обговорять загострення безпекової ситуації в Авдіївці. Це питання включено до порядку денного засідання підкомітету з питань безпеки та оборони.

У слуханнях візьме участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

За програмою візиту до керівних інституцій ЄС, український урядовець також проведе зустрічі із віце-президентом Єврокомісії з питань євро та фінансової стабільності Валдісом Домбровскісом, єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом.