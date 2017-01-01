Сьогодні в ЄС обговорять ескалацію ситуації на Донбасі
- Сьогодні, 08:39
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Питання загострення ситуації в Авдіївці включено до порядку денного засідання Ради ЄС у закордонних справах
У понеділок, 6 лютого, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні, зокрема, ескалацію ситуації на Донбасі в районі Авдіївки.
Це питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Укрінформ.
«Рада обговорить ситуацію в Україні. Міністри оцінять прогрес з імплементації порядку денного реформ, якого було досягнуто упродовж попередніх років, а також підтримку виконання Мінських домовленостей», - заявили в Раді ЄС.
Глави МЗС зосередять особливу увагу ескалації безпекової та погіршенні гуманітарної ситуації на сході України, зокрема, у районі Авдіївки.
У понеділок також у Європарламенті терміново обговорять загострення безпекової ситуації в Авдіївці. Це питання включено до порядку денного засідання підкомітету з питань безпеки та оборони.
У слуханнях візьме участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе.
За програмою візиту до керівних інституцій ЄС, український урядовець також проведе зустрічі із віце-президентом Єврокомісії з питань євро та фінансової стабільності Валдісом Домбровскісом, єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом.