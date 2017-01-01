Сьогодні в Києві відбудеться смолоскипна хода

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Марш пройде центральними вулицями столиці

День народження Степана Бандери відзначать також і в інших містах України

Сьогодні в Києві відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода, приурочена до 108 річниці із дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської організації ВО «Свобода».

«1 січня 2017 року в Києві відбудеться традиційний щорічний смолоскипний хід, приурочений 108-ій річниці із дня народження Провідника української нації Степана Бандери», - йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться о 18:00 у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві.

Марш пройде центральними вулицями столиці й закінчиться на Майдані Незалежності за маршрутом: вул. Володимирська - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

Також маршем день народження Степана Бандери відзначать і в інших містах України.