  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Києві відбудеться смолоскипна хода

    • 1 Сiчня, 11:26
    • Розсилка
    <p>Марш пройде центральними вулицями столиці</p>

    Марш пройде центральними вулицями столиці

    День народження Степана Бандери відзначать також і в інших містах України

    Сьогодні в Києві відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода, приурочена до 108 річниці із дня народження Степана Бандери.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської організації ВО «Свобода».

    «1 січня 2017 року в Києві відбудеться традиційний щорічний смолоскипний хід, приурочений 108-ій річниці із дня народження Провідника української нації Степана Бандери», - йдеться у повідомленні.

    Захід розпочнеться о 18:00 у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві.

    Марш пройде центральними вулицями столиці й закінчиться на Майдані Незалежності за маршрутом: вул. Володимирська - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

    Також маршем день народження Степана Бандери відзначать і в інших містах України.

    Степан Бандера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ