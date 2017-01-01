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    Сьогодні в Мінську збереться Тристороння контактна група щодо Донбасу

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    Тристороння контактна група
    Тристороння контактна група

    Засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії

    Сьогодні, 1 лютого, в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента Леоніда Кучми.

    Початок засідання заплановано на 15:00.

    Оліфер також повідомила, що засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції вчора не відбулося у зв'язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії.

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    «Українська сторона обговорила загострення ситуації біля Авдіївки з главою СММ ОБСЄ в Україні, координатором робочої підгрупи з безпеки Ертугрулом Апаканом, спеціальним представником чинного глави ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком і військовими представниками України і Росії у СЦКК», – розповіла прес-секретар Кучми.

    Нагадаємо, учора повідомлялося, що представники Росії зірвали скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.

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