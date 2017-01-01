Сьогодні в Мінську знову намагатимуться звільнити полонених

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На зустрічі у Мінську контактна група має підбити підсумки верифікації полонених

У понеділок в Мінську відбудеться зустріч представників Тристоронньої контактної групи, під час якої мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.

Про це ввечері 14 травня повідомила віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Завтра важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників», – повідомила вона.

Як відомо, 12 травня було завершено перевірку осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати заради звільнення українських полонених, що незаконно утримуються в ОРДЛО.

Кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.

Минулого тижня в угрупованні «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, звинуватили Київ у зриві процесу верифікації ув’язнених. При цьому бойовики заявили, що «процес верифікації повинен був стосуватися як осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, так і тих, хто залишається на волі, але не має змоги виїхати на підконтрольну «ДНР» територію».