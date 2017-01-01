Сьогодні в Мінську знову намагатимуться звільнити полонених
- Сьогодні, 00:25
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На зустрічі у Мінську контактна група має підбити підсумки верифікації полоненихУ понеділок в Мінську відбудеться зустріч представників Тристоронньої контактної групи, під час якої мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.
Про це ввечері 14 травня повідомила віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.
«Завтра важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників», – повідомила вона.
Як відомо, 12 травня було завершено перевірку осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати заради звільнення українських полонених, що незаконно утримуються в ОРДЛО.
Кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.
Минулого тижня в угрупованні «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, звинуватили Київ у зриві процесу верифікації ув’язнених. При цьому бойовики заявили, що «процес верифікації повинен був стосуватися як осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, так і тих, хто залишається на волі, але не має змоги виїхати на підконтрольну «ДНР» територію».
За останніми даними української сторони, на окупованій частині Донбасу перебуває 127 українських заручників.
У лютому учасники Контактної групи вирішили залучити Моніторингову місію ООН з прав людини до верифікації відмови людей від обміну полоненими.
2 травня ЗМІ повідомляли, що представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вже відвідують українські в'язниці для верифікації засуджених та затриманих за злочини проти України.
Радник голови СБУ Юрій Тандіт нещодавно заявляв, що 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще 10 ув'язнені в Росії.