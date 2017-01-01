Сьогодні в Раді – година уряду

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Фото: УНІАН Верховна Рада

Нардепи у п'ятницю традиційно послухають урядовців

Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.

Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.

Очікується, що під час години уряду серед іншого висвітлюватиметься питання пенсійної реформи.

Також парламентарі планують розглянути законопроекти про зміни до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів), а також проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання корупції.

Напередодні Гройсман запропонував внести у Раду резолюцію про недовіру уряду.

«Я пропоную наступного пленарного тижня у будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду… Я цього не боюся. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім», – прокоментував власну пропозицію прем'єр.

Як повідомлялося, сьогодні Гройсман з Аваковим презентують оновлений підрозділ річкової поліції

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