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    Сьогодні в столиці перша вечірка в рамках Євробачення. Квиток - 50 євро

    • Сьогодні, 10:36
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    Спеціальними гостями цієї вечірки будуть представники України на Євробаченні-2017 – гурт O.Torvald

    Сьогодні, 1 травня, в Києві відбудеться перша вечірка в рамках міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017. Про це повідомили організатори події.

    Спеціальними гостями цієї вечірки будуть представники України на Євробаченні-2017 – гурт O.Torvald і представники Молдови – гурт Sunstroke Project.

    Привітають з початком роботи всю команду керівник мовника-організатора Ганна Бичок, виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак, директор з виробництва Євробачення-2017 Ола Мельциг, шоу-продюсер пісенного конкурсу Крістер Бйоркман та продюсер в'ювінг-руму Медс Енгард.

    Вечірка відбудеться в Євроклубі, що розташований в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» за адресою вул. Паркова дорога, 16А. Початок – 20:00.

    Вхід у Євроклуб здійснюватиметься за наявності акредитаційного бейджу чи вхідного квитка Access Pass вартістю 50 євро.  

    Нагадаємо, у неділю, 30 квітня на Софійській площі в столиці відкрилася фан-зона пісенного конкурсу «Євробачення-2017». У фан-зоні встановлена сцена з великим екраном, окрім того, її прикрашають різнокольорові парасольки і прапори країн-учасниць конкурсу. На Софійській площі планують провести одинадцять концертів за участю вокальних виконавців різних країн. Між ними на електронному моніторі будуть демонструватися відео про історію, культуру народу України.

     

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