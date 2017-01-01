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    Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло, місцями дощі

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    Погода в Україні на 4 квітня
    Погода в Україні на 4 квітня

    У Києві сьогодні від +15 до +17

    Погода на сьогодні: 4 квітня 2017 року на всій території України, крім північних і південних областей, очікуються дощі, температура вдень від +13 до +22.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +15 до +19. У центральних регіонах України також дощі, денна температура від +15 до +21.

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    На півдні сьогодні опадів не очікується, вдень від +15 до +19, у Криму від 17 до +19.

    На заході країни переважно дощі, вдень температура складе +15 до +22.

    На півночі України без опадів, денна температура від +13 до +17.

    У Києві вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень від +15 до +17, вночі від +7 до +9.
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