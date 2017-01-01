Сьогодні в Україні дощі та мінлива хмарність

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Погода в Україні

У Києві в п'ятницю від +11 до +13

Погода на сьогодні: 14 квітня 2017 року практично на всій території України прогнозують дощі, температура вдень від +9 до +17.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні очікується дощ, температура повітря вдень становитиме від +12 до +15.

У центрі дощі очікуються в Дніпропетровській, Черкаській і Вінницькій областях, денна температура становитиме від +11 до +13.

На півдні очікується мінлива хмарність без опадів, вдень температура від +14 до +17, в Криму від +15 до +17.

На заході країни у всіх областях пройдуть дощі, вдень температура повітря становитиме від +9 до +14.

На півночі України також прогнозують дощі, денна температура від +9 до +12.

Сьогодні в Києві пройдуть дощі. Вітер західний, 7-12 м/с, температура вдень від +11 до +13, вночі - від +4 до +6.