Сьогодні в Україні мінлива хмарність та дощі

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У Києві вдень від +10 до +12

Погода на сьогодні: 9 березня 2017 року в Україні мінлива хмарність, місцями очікуються дощі, температура вдень від +8 до +14.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України мінлива хмарність, вдень температура повітря становитиме від +8 до +12.

У центральних регіонах без опадів, температура від +10 до +12.

На півдні також без опадів, вдень від +7 до +14.

На заході України дощі, вдень від +8 до +14.

На півночі країни мінлива хмарність, денна температура становитиме від +9 до +12.

Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4.