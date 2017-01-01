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    Сьогодні в Україні мінлива хмарність та дощі

    • Сьогодні, 08:10
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    У Києві вдень від +10 до +12

    Погода на сьогодні: 9 березня 2017 року в Україні мінлива хмарність, місцями очікуються дощі, температура вдень від +8 до +14.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України мінлива хмарність, вдень температура повітря становитиме від +8 до +12.

    У центральних регіонах без опадів, температура від +10 до +12.

    На півдні також без опадів, вдень від +7 до +14.

    На заході України дощі, вдень від +8 до +14.

    На півночі країни мінлива хмарність, денна температура становитиме від +9 до +12.

    Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4.

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