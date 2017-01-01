Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі

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У Києві вдень від +6 до +8

Погода на сьогодні: 3 березня 2017 року в Україні хмарно, на західній Україні очікуються дощі, температура вдень від +6 до +13.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України очікується хмарність, вдень температура повітря перебуватиме на рівні від +7 до +10.

У центральних регіонах також хмарно, температура від +8 до +10. На півдні без опадів, вдень від +8 до +13.

На заході України дощі, вдень від +6 до +10.

У північних регіонах мінлива хмарність, денна температура становитиме від +6 до +8.

У Києві сьогодні буде хмарно, температура вдень від +6 до +8, вночі від +1 до +3.