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    Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі

    • Сьогодні, 08:18
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    У Києві вдень від +6 до +8

    Погода на сьогодні: 3 березня 2017 року в Україні хмарно, на західній Україні очікуються дощі, температура вдень від +6 до +13.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України очікується хмарність, вдень температура повітря перебуватиме на рівні від +7 до +10.

    У центральних регіонах також хмарно, температура від +8 до +10. На півдні без опадів, вдень від +8 до +13.

    На заході України дощі, вдень від +6 до +10.

    У північних регіонах мінлива хмарність, денна температура становитиме від +6 до +8.

    У Києві сьогодні буде хмарно, температура вдень від +6 до +8, вночі від +1 до +3.

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