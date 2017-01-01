Сьогодні в Україні обіцяють невеликий мороз і сніг

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У понеділок, 16 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на більшій частині території країни пройде невеликий сніг

На більшій частині території України завтра, 16 січня, очікується невеликий сніг, на сході місцями сильний сніг.

Про це повідомляє Gismeteo.

«У понеділок, 16 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на більшій частині території країни пройде невеликий сніг, на сході місцями сильний сніг, опадів не передбачається лише у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в західних, північних і центральних областях температура повітря вночі становитиме -14...-5 С, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах -5...-2 С.

На півдні і сході України вночі прогнозується -9...-1 С, вдень температура повітря становитиме -2...+1 С.

У Києві встановиться похмура погода, вдень пройде невеликий сніг. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть -6...-3 С.