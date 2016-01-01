Сьогодні в Україні обіцяють сніг і плюсову температуру

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ДСНС попереджає про туман в Україні 20 грудня

Погода на сьогодні: 20 грудня 2016 року в Україні, крім центральної та східної частини, очікується сніг, температура вдень від -1 до +2.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході країни сьогодні температура повітря складе від 1 до -1, вночі від -2 до -4 градусів.

В центрі вдень від +1 до -1, вночі від +1 до -1, на півночі від +1 до -1 вночі від +1 до -1.

На півдні України очікується сніг, місцями мокрий сніг, денна температура становитиме від +2 до 0.

У Закарпатській області снігу не очікується, в західних регіонах вдень від +1 до -1.

У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вночі від +1 до -1, вдень від +1 до -1.