В Україні ще вдарить мороз, – синоптик

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До неділі опадів в Україні майже не буде

У п'ятницю, 31 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі будуть морози: у північних та центральних областях до 1-4 градусів морозу, а в східних – до 3-6 градусів морозу.

Удень без опадів, лише ввечері на Чернігівщині та Сумщині невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний (у південній частині північно-східний), 5-10 м/с. Температура вдень +7…+12°С, у західних та Одеській областях +11…+16°С, на півночі Лівобережжя +4…+9°С.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У Києві в п'ятницю опадів не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура +9…+11°С.

У Львові без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура +13…+15°С.

У Дніпрі буде сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура +8…+10°С.

В Одесі без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура +10…+12°С.

У Харкові опадів не буде. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура +6…+8°С.

У Карпатах без опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура +5…+10°С. Висота снігового покриву на високогір'ї Івано-Франківщини 12 см.

«Фінішує березень і цей день виявиться естафетним від похолодання до потепління. П'ятниця очікується сухою, переважно сонячною. Хіба трохи невеликого дощу припаде на Волинь, Рівненщину, північні райони Житомирщини, Київщини та Чернігівщини. Важливий нюанс! Найближчої ночі на Півночі, Сході, а також у Полтавській та Черкаській областях вдарить мороз. Ну, може не аж так, щоб вдарить, але очікується 0-3 градуси нижче нуля. Тому подбайте про перші ніжні ваші приватні рослинки. На решті території також вночі буде холодно, 0-4 тепла, у Карпатах до 1-3 морозу», - зазначила у Facebook синоптик Наталія Діденко.