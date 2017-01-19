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    Сьогодні в Україні очікується послаблення морозів і невеликий сніг

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    Сніжна морозна зима
    Сніжна морозна зима

    Вночі та вранці місцями тумани, на дорогах ожеледиця

    У п’ятницю, 20 січня, у північних областях України атмосферний фронт зумовить невеликий сніг, також там послабнуть морози, у більшості областей пануватиме суха морозна погода, температура повітря очікується вночі 6-15 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. Вночі та вранці місцями тумани. На дорогах ожеледиця, повідомляє Opogode.

    У західній частині – місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 9-15 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

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    У північних областях очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі 7-11 морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

    У східних областях – переважно без опадів. Температура повітря вночі 7-15 морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

    У центральній частині суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі 6-14 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

    У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 4-9 морозу, вдень 0-4 морозу.

    У Києві 20 січня очікується суха погода. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, вдень 1-3 градусів морозу.

    Вітер в Україні західний, 5-10  м/с.

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