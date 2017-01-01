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    Сьогодні в Україні очікується значне потепління: в Києві до +12 градусів

    • Сьогодні, 07:46
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    Потепління
    Потепління

    Найтепліше сьогодні буде на півдні країни

    Сьогодні в Україні температура повітря значно підвищиться та становитиме вдень +6+13° тепла, місцями до +10+15°. Синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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    На заході країни температура повітря становитиме вночі +1+4°, а вдень +5+12° тепла.

    У північних областях  - вночі +4° тепла -2° морозу, вдень +7+12°.

    У східних областях вночі +3° тепла - 2° морозу, вдень +6 +10° тепла.

    У центральній частині повітря прогріється вночі до +1+5°, вдень +7+12°.

    У південній частині температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +6°, вдень +10+16°.

    В Києві температура повітря вночі +3+5° тепла, вдень +10+12° градусів.

    Вітер в Україні передбачається південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

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